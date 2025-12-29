A gennaio 2026, Disney+ amplia il proprio catalogo con nuove uscite e ritorni attesi. Tra le principali novità ci sono Wonder Man, la serie Marvel, e il ritorno di titoli come Tell me Lies e A Thousand Blows. Un’offerta variegata che promette di soddisfare diversi gusti, mantenendo aggiornati gli abbonati sugli ultimi contenuti disponibili sulla piattaforma.

A Gennaio, il catalogo di Disney+ è pronto ad allargarsi. Tra attesi ritorni, come la terza stagione di Tell me Lies e la seconda stagione di A Thousand Blows, ma anche novità tra cui Wonder Man, la serie tv Marvel Television, le sorprese non sono poche. Vediamo insieme ulteriori dettagli. Disney+, i ritorni più attesi di Gennaio 2026. Tra i ritorni più attesi sulla piattaforma c’è sicuramente la seconda stagione di A Thousand Blows, disponibile dal 9 gennaio. Ambientata un anno dopo gli eventi del primo capitolo, ritroviamo Hezekiah, ormai solo un’ombra dell’uomo che era un tempo, e Sugar Goodson, che ha perso i rapporti con la sua famiglia ed è diventato un alcolista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Disney+, tutte le novità di Gennaio 2026 tra attesi ritorni e novità

