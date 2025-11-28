Panini Comics – Tutte le novità editoriali e gli ospiti a Milan Games Week & Cartoomics 2025

Panini Comics torna a Milan Games Week & Cartoomics (Fiera Milano Rho, padiglione 18, stand L41) – di scena da venerdì 28 novembre a domenica 30 novembre – con novità editoriali imperdibili e importanti incontri con i migliori autori nazionali e internazionali.Tra gli ospitidi questa edizione,protagonisti di appuntamenti speciali e firmacopie, la leggenda Peach Momoko – che arriva in Italia con novità editoriali imperdibili – C.B. Cebulski Editor In Chief di Marvel Comics, Cristina Kokoro & Eleonora Gatta, Ivan Bigarella, Roberto Gagnor, Blasco Pisapia, Francesco Lancia, Germano Lanzoni ( Il Milanese Imbruttito ) e Fraffrog. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

