Panini Comics – Tutte le novità editoriali e gli ospiti a Milan Games Week & Cartoomics 2025

Nerdpool.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panini   Comics  torna a  Milan Games Week & Cartoomics  (Fiera Milano Rho, padiglione 18, stand L41) – di scena da  venerdì 28 novembre  a  domenica 30 novembre  – con novità editoriali imperdibili e importanti incontri con i migliori autori nazionali e internazionali.Tra gli ospitidi questa edizione,protagonisti di appuntamenti speciali e firmacopie, la leggenda  Peach Momoko  – che arriva in Italia con novità editoriali imperdibili –  C.B. Cebulski  Editor In Chief di Marvel Comics,   Cristina Kokoro & Eleonora Gatta,  Ivan Bigarella,  Roberto Gagnor, Blasco Pisapia,  Francesco Lancia,  Germano Lanzoni  ( Il Milanese Imbruttito ) e  Fraffrog. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

panini comics 8211 tutte le novit224 editoriali e gli ospiti a milan games week amp cartoomics 2025

© Nerdpool.it - Panini Comics – Tutte le novità editoriali e gli ospiti a Milan Games Week & Cartoomics 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Le uscite Panini Comics del 25 gennaio 2024 - Inizia infatti la Fase III de L’Alta Repubblica nella serie regolare a fumetti, mentre dal punto di vista dei ... Come scrive mangaforever.net

panini comics 8211 tuttePANINI COMICS: tutte le iniziative per Milan Games Week & Cartoomics 2025 - PANINI COMICS ha svelato tutte le sue iniziative per il Milan Games Week & Cartoomics 2025, che si terrà dal 28 al 30 novembre. Scrive akibagamers.it

Panini Comics al Napoli ComicCon: tutte le novità e le sorprese in programma - Tutto pronto per una nuova edizione di ComicCon – International Pop Culture Festival, una delle fiere di maggiore successo dedicata alla cultura pop. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Panini Comics 8211 Tutte