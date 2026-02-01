Truffa telefonica a Latisana | rintracciato l' autore del raggiro da 19mila euro

Questa mattina a Latisana è stato rintracciato l’autore di una truffa telefonica che ha coinvolto una vittima a cui è stato fatto versare 19 mila euro. Un sedicente operatore di un circuito di pagamenti digitali ha chiamato la vittima, convincendola a fare un bonifico su un conto che sembrava affidabile. La vittima si era fidata e ha inviato il denaro, ma ora gli investigatori stanno cercando di capire come si siano svolti i fatti.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa. A restare vittima della truffa telefonica un uomo, residente a Latisana, che ha compreso di essere stato raggirato poco dopo aver autorizzato l'operazione. Nel frattempo, le indagini proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di complici e verificare se il 45enne sia responsabile di altri episodi simili sul territorio nazionale. Si ribadisce che nessun Organo di Polizia o istituto bancario può chiedere per nessun motivo l'emissione di versamenti di somme in denaro e che per ogni segnalazione o sospetto è possibile rivolgersi al Comando Provinciale Carabinieri di Udine o chiamare il numero di emergenza 112.

