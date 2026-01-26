I Dire Straits Over Gold tornano nei teatri italiani | la prima data al Toniolo

I Dire Straits Over Gold annunciano il loro ritorno nei teatri italiani con le prime date del 20252026. Dopo il successo della prima parte del tour, la band si esibirà nuovamente sul palco, offrendo un appuntamento musicale di qualità. La prima data è prevista al Teatro Toniolo, confermando l’interesse per un repertorio che rende omaggio alla musica dei Dire Straits.

Dopo il successo della prima parte del tour 20252026, i Dire Straits Over Gold tornano nei teatri italiani con le prime date del nuovo anno. Il tour invernale riparte da Mestre, dove la band sarà protagonista martedì 4 febbraio 2026 sul palco del Teatro Toniolo, con uno spettacolo dedicato alla musica senza tempo dei Dire Straits. La tournée prosegue il percorso avviato nell’autunno 2025, che ha registrato il tutto esaurito nelle città di Tolmezzo, Ravenna, Vercelli e Bolzano, e continua ora nei mesi invernali attraversando il Paese da nord a sud. Dopo Venezia Mestre, il tour farà tappa a Campobasso, Taranto e Lecce, per poi proseguire nei teatri del centro e del nord Italia fino a marzo 2026.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

