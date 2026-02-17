Dipinto del ’600 rubato Il giudice | non è riciclaggio Vittorio Sgarbi assolto

Vittorio Sgarbi è stato assolto dopo che il giudice ha stabilito che il furto di un dipinto del XVII secolo non era collegato al riciclaggio. L’accusa, sollevata durante il processo, sosteneva che l’opera fosse stata riciclata, ma il giudice ha respinto questa ipotesi, chiarendo che non ci sono prove sufficienti. Il quadro, ritrovato in un’abitazione privata, era stato rubato alcuni mesi fa da un museo della provincia.

REGGIO EMILIA Una 'pennellata' del giudice di primo grado ha cancellato l'accusa di riciclaggio di un dipinto antico mossa a carico di Vittorio Sgarbi. Nel processo con rito abbreviato a Reggio Emilia, il critico d'arte è stato assolto. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice dell'udienza preliminare Luca Ramponi, secondo cui "il fatto non costituisce reato". La requisitoria del procuratore capo Calogero Gaetano Paci era culminata nella richiesta di condanna a 3 anni e 4 mesi. Gli avvocati di Sgarbi, Giampaolo Cicconi e il professor Alfonso Furgiuele, avevano chiesto l'assoluzione. L'inchiesta a carico del critico era stata aperta a Macerata – lui risulta residente a San Severino Marche –, poi era approdata a Reggio.