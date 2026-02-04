Inchiesta hacker i Ros | su Ilaria Salis dossieraggio mentre era in carcere in Ungheria

Questa mattina i Ros hanno reso nota un’indagine sull’uso di un dossieraggio contro Ilaria Salis. Secondo le prime informazioni, Nunzio Samuele Calamucci, un informatico legato alla società Equalize di Enrico Pazzali, avrebbe ottenuto il certificato del casellario giudiziale di Salis mentre lei era ancora in carcere in Ungheria. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla gestione dei dati e sui metodi utilizzati in questa vicenda.

L'informatico della Equalize di Enrico Pazzali, Nunzio Samuele Calamucci, si è procurato il "certificato del casellario giudiziale" di Ilaria Salis mentre la stessa si trovava in carcere in Ungheria. L'11 giugno 2024, tre giorni prima che l'insegnate brianzola e attivista antifascista fosse liberata da Budapest per rientrare in Italia grazie all'immunità perché eletta all'Europarlamento con il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Calamucci ha inviato gli screenshot del casellario penale di Salis a Vincenzo De Marzio, ex carabiniere del Ros ed ex appartenente ai servizi segreti, accusato dalla Procura di Milano di associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico nell'inchiesta sulla banda di via Pattari.

