Rocco Casalino ridicolizza Schlein | Elly vale Di Maio Arrogante e offensiva la sua risposta ad Atreju

Rocco Casalino spara a palle incatenate contro la segretaria del Pd, Elly Schlein: “Con FdI che nei sondaggi è al 32 per cento la tua preoccupazione non può essere la leadership a sinistra – dice in un’intervista a Repubblica l’ex portavoce di Conte – ma far scendere quella percentuale. Storicamente, un partito che arriva primo non è mai andato all’opposizione. Per prima cosa bisognerebbe pensare a mettere in difficoltà Meloni, ma la risposta di Schlein su Atreju è stata arrogante e offensiva. Ha detto allora tu porta Salvini, io porto Bonelli e Fratoianni, ma che modi sono?”. Rocco Casalino: il Pd fa lezioni sulla competenza e ha Schlein?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rocco Casalino ridicolizza Schlein: “Elly vale Di Maio. Arrogante e offensiva la sua risposta ad Atreju”

