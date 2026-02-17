Digiuno intermittente | lo studio della Cochrane Collaboration che ne ridimensiona i benefici

Uno studio della Cochrane Collaboration ha dimostrato che il digiuno intermittente offre benefici limitati, smentendo le promesse fatte sui social media. Molti influencer e utenti condividono immagini di perdita di peso e risultati rapidi, ma i ricercatori spiegano che i vantaggi reali sono meno evidenti di quanto si pensi. Le persone che seguono questa pratica spesso si affidano a testimonianze di successo, senza considerare che i risultati variano molto da individuo a individuo.

S ui social è stato raccontato come la soluzione definitiva per perdere peso. Video, testimonianze, prima e dopo. Eppure, quando si guardano i dati scientifici, l'immagine cambia. Secondo una nuova revisione della Cochrane Collaboration, una delle istituzioni più autorevoli nella valutazione delle evidenze mediche, il digiuno intermittente non offre benefici superiori rispetto alle diete tradizionali. E la perdita di peso? Modesta: meno del 5% del peso iniziale nell'arco di un anno. Un risultato che invita a fare un passo indietro rispetto all'entusiasmo diffuso.