Digiuno intermittente e dieta 'tradizionale' lo studio e il confronto
Il digiuno intermittente, che alterna periodi di alimentazione a periodi di digiuno, è oggetto di studi comparativi con la dieta tradizionale. La ricerca evidenzia come questa pratica possa contribuire alla perdita di peso e migliorare alcuni aspetti della salute cardiometabolica, influenzando pressione sanguigna e glicemia. Analizzare i benefici e le differenze tra queste modalità alimentari permette di comprendere meglio le potenzialità di ciascuna strategia per il benessere generale.
(Adnkronos) – Il digiuno intermittente, con l’alternanza tra finestre di tempo in cui si mangia e altre in cui si digiuna, funziona per perdere peso e ha effetti positivi sulla salute cardiometabolica dell’individuo, incidendo sulla pressione e sulla glicemia. Tra le varie modalità di ‘intermittent fasting’, che vanno adottate sempre sotto controllo medico e mai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
