Diga di Vetto | un Castello di Carta da 520 Milioni Oltre 100 Osservazioni ne bocciano il Percorso

Il Coordinamento per la tutela dell’Enza denuncia carenze tecniche e tempi irrealistici: "L’istruttoria va riaperta subito. Non si può decidere il futuro della valle su documenti fragili e incompleti" Non si tratta di un semplice "no" ideologico, ma di una bocciatura tecnica senza appello. Il Coordinamento per la tutela e la salvaguardia del Torrente Enza – che riunisce realtà come Università Verde, Legambiente, WWF e Lipu – ha depositato oltre cento osservazioni formalial Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). Il verdetto è netto: il documento è considerato inaffidabile e non può costituire il presupposto per l'avvio delle fasi successive.🔗 Leggi su Parmatoday.it

