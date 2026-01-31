Diga di Vetto | un Castello di Carta da 520 Milioni Oltre 100 Osservazioni ne bocciano il Percorso

Il Coordinamento per la tutela dell’Enza denuncia carenze tecniche e tempi irrealistici: "L’istruttoria va riaperta subito. Non si può decidere il futuro della valle su documenti fragili e incompleti" Non si tratta di un semplice "no" ideologico, ma di una bocciatura tecnica senza appello. Il Coordinamento per la tutela e la salvaguardia del Torrente Enza – che riunisce realtà come Università Verde, Legambiente, WWF e Lipu – ha depositato oltre cento osservazioni formalial Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). Il verdetto è netto: il documento è considerato inaffidabile e non può costituire il presupposto per l'avvio delle fasi successive.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Diga di Vetto, le prime sei osservazioni sulla maxi opera da 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di euro

Dopo la presentazione del documento di fattibilità e l'inizio del dibattito pubblico, sono state ricevute sei osservazioni riguardanti il progetto della diga di Vetto.

Diga di Vetto, Parma fa sistema per presentare le osservazioni al documento di fattibilità

La Diga di Vetto, a Parma, ha promosso un incontro operativo finalizzato a coordinare le osservazioni sul documento di fattibilità del progetto.

