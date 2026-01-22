Torino iniziate le operazioni di sgombero dell' ex piscina Sempione

A Torino sono cominciate giovedì mattina le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area dell’ex piscina Sempione. L’intervento mira a rimuovere eventuali rischi e a garantire la riqualificazione dell’area, nel rispetto delle normative vigenti. L’operazione, coordinata dalle autorità locali, proseguirà nelle prossime settimane. Restano monitorate le attività per assicurare un intervento ordinato e sostenibile.

È iniziata giovedì mattina a Torino l’operazione di sgombero e messa in sicurezza dell’area dell’ ex piscina Sempione. Presente anche l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda: “Le forze dell’ordine stanno iniziando il censimento e lo sgombero della struttura, dopodiché partiranno i lavori di demolizione di una parte delle piscine e la messa in sicurezza di tutta l’area circostante”. “La parte delle piscina scoperte verrà completamente demolita – ha spiegato Procedda – per evitare che venga usata come rifugio notturno”. Un’operazione difficile, “perché l’area è molto ampia, ma è un primo passo verso il progetto di rigenerazione che riguarda quest’area”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Verso la rinascita dell'ex piscina Sempione in Barriera di Milano: "Via alla gara nell'estate del 2026"L'ex piscina Sempione di Barriera di Milano si appresta a rinascere, con l'avvio della gara d'appalto prevista per l'estate del 2026.

