Diffidati Juve Cremonese | quali bianconeri sono a rischio in vista della prossima sfida col Cagliari
In vista della prossima sfida contro il Cagliari, è importante monitorare i giocatori della Juventus che rischiano la squalifica a causa delle diffide accumulate. Alcuni bianconeri potrebbero essere costretti a saltare l’incontro, influenzando così le scelte di formazione di Spalletti. Conoscere i calciatori a rischio permette di meglio pianificare la strategia e prevenire eventuali sanzioni che potrebbero incidere sul rendimento della squadra.
Diffidati Juve Cremonese, quali sono i calciatori a rischio squalifica per la sfida contro il Cagliari: Spalletti rischia di perdere un elemento. La Juventus si appresta a vivere una serata cruciale allo Stadium, ma la sfida contro la Cremonese non è l’unica preoccupazione che agita i pensieri del tecnico Luciano Spalletti. All’orizzonte si staglia infatti il prossimo impegno contro il Cagliari. La gestione delle risorse umane e disciplinari è diventata una priorità assoluta per lo staff tecnico bianconero. La Juve scende in campo questa sera davanti al proprio pubblico con un occhio di riguardo alla situazione disciplinare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Diffidati Bologna Juve: quali bianconeri sono a rischio per la prossima sfida di campionato in casa contro la Roma. Il punto
Leggi anche: Diffidati Juve Pafos: quali sono i bianconeri a rischio squalifica per il prossimo match di Champions League
Juventus-Cremonese chiude la 20ª giornata; Juventus-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Giudice Sportivo, anche Bondo tra i diffidati grigiorossi; Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese (Serie A).
Juventus-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I bianconeri di Spalletti ospitano i grigiorossi di Nicola per il primo appuntamento del girone di ritorno. tuttosport.com
Pagina 2 | Dove vedere Juve-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la ventesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Spalletti e Nicola ... corrieredellosport.it
Serie A: Juventus-Cremonese in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA La Juve con Spalletti nelle ultime 10 gare ne ha vinte 8 perdendo solo col Napoli: ora con qualche genialata di Yildiz spera di regolare l'ottima ... ansa.it
LISTA DIFFIDATI #SERIEA ATALANTA: De Roon BOLOGNA: Cambiaghi, Miranda CAGLIARI: Prati, Esposito COMO: Ramon CREMONESE: Barbieri, Pezzella FIORENTINA: Mandragora GENOA: Ostigard INTER: / JUVENTUS: Locatelli LAZIO: Cataldi, Romag x.com
#ASRoma Verso Juventus-Roma, diffidati con noi: in difesa col brivido In vista del Genoa pericolo squalifica per Mancini, Hermoso e Wesley" (GETTY IMAGES) ( Fabrizio Pastore ) IL Romanista Sono brividi forti. Sì certo, l’alta classifica, la zona Champions blin - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.