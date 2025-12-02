Difendere il Giornalismo È Difendere la Democrazia

Tutta la redazione di MondoUomo.it esprime piena solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, dopo le vicende che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane e che hanno portato il Viminale a innalzare significativamente il suo livello di protezione personale L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Difendere il Giornalismo È Difendere la Democrazia.

