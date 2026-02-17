Didacta Italia 2026 | tecnologie ambienti e didattica diventano un unico sistema Il modello di scuola integrata di Wacebo e SmartArreda

Wacebo e SmartArreda hanno annunciato il lancio di Didacta Italia 2026, un nuovo modello di scuola che unisce tecnologie, ambienti e metodi didattici in un sistema unico. Questa innovazione mira a creare ambienti scolastici più funzionali e interconnessi, facilitando l’apprendimento e la collaborazione tra studenti e insegnanti. Durante l’evento, sono stati mostrati esempi concreti di aule più dinamiche e strumenti digitali integrati, pronti a rivoluzionare il modo di insegnare e imparare.

Wacebo e SmartArreda presentano un modello di scuola progettato come ecosistema integrato: strumenti, ambienti e processi coordinati in un unico sistema centrato sulle persone. L’innovazione scolastica non dipende più dalla semplice introduzione di nuove tecnologie, ma dalla capacità di farle funzionare insieme in modo coerente. È questa la direzione che Wacebo e SmartArreda portano a. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it VIDEO/ Tra didattica attiva e orientamento consapevole: il ‘de’ Liguori’ racconta il suo modello di scuolaIl ‘de Liguori’ propone un approccio diverso alla scuola. Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuolaLa decima edizione di Didacta Italia 2026 apre le iscrizioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiera Didacta Italia 2026, a Firenze dall’11 al 13 marzo. Due laboratori dedicati al Liceo del Made in Italy; Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuola; Safer Internet Day, tutti i pericoli della rete per i minori; AI Hub: l’intelligenza artificiale in uno spazio speciale fuori dalla fiera Per docenti, Dirigenti scolastici e DSGA. Eurosofia a Didacta Firenze 2026: due workshop su inclusione e PNRR e uno stand dedicato alla formazione per la scuolaEurosofia sarà presente a Fiera Didacta Italia 2026, in programma a Firenze dal 10 al 13 marzo 2026, uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale dedicati all’innovazione didattica, alla ... orizzontescuola.it Didacta Italia 2026: aperte le iscrizioni agli eventi formativiFirenze, 27 gennaio 2026 – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per Didacta Italia 2026, la più importante fiera italiana dedicata alla formazione e all’innovazione didattica. L’evento si terrà dal ... informazionescuola.it Il tema del terzo talk proposto da AISLi per Didacta Italia è quello dell'Intelligenza Artificiale applicata all'insegnamento delle lingue. Ne parlerà Letizia Cinganotto: Professoressa Associata di Didattica delle lingue presso Università per Stranieri di Perugia, del facebook