Il Brianteo si prepara ad accogliere la semifinale di Coppa Italia tra i Diavoli e la loro avversaria, un match che promette emozioni forti. La squadra di coach Rossi si allena con intensità, consapevole che questa partita potrebbe cambiare il loro cammino stagionale. Intanto, il campionato si prende una pausa di quasi un mese, spostando l’attenzione sui duelli più importanti in vista della competizione nazionale.

Il campionato si ferma per quasi un mese per lasciare spazio alla grande parentesi della Coppa Italia. Sabato alle 14.30 il Mirabello ospita la semifinale tra Valorugby e Fiamme Oro Roma, mentre in contemporanea a Padova si giocherà Perarca-Viadana. Sabato 28 sarà proprio il Mirabello ad accogliere la finale di Coppa, per la prima volta a Reggio. I biglietti per la partita in vendita da oggi su mailticket.it. A questo sprint decisivo di Coppa il Valorugby arriva come leader del campionato, dopo la faticosa e “piovosa” ma netta vittoria di sabato a Vicenza; nelle partite domenicali anche le avversarie dei Diavoli hanno vinto con bonus e così i distacchi in vetta sono rimasti immutati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Diavoli pronti per la Coppa. Sabato la semifinale

Il 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Gas Sales Bluenergy e Trento.

La finale di Coppa Italia di rugby si giocherà al Mirabello il prossimo 28 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.