Diavoli pronti per la Coppa Sabato la semifinale
Il Brianteo si prepara ad accogliere la semifinale di Coppa Italia tra i Diavoli e la loro avversaria, un match che promette emozioni forti. La squadra di coach Rossi si allena con intensità, consapevole che questa partita potrebbe cambiare il loro cammino stagionale. Intanto, il campionato si prende una pausa di quasi un mese, spostando l’attenzione sui duelli più importanti in vista della competizione nazionale.
Il campionato si ferma per quasi un mese per lasciare spazio alla grande parentesi della Coppa Italia. Sabato alle 14.30 il Mirabello ospita la semifinale tra Valorugby e Fiamme Oro Roma, mentre in contemporanea a Padova si giocherà Perarca-Viadana. Sabato 28 sarà proprio il Mirabello ad accogliere la finale di Coppa, per la prima volta a Reggio. A questo sprint decisivo di Coppa il Valorugby arriva come leader del campionato, dopo la faticosa e "piovosa" ma netta vittoria di sabato a Vicenza; nelle partite domenicali anche le avversarie dei Diavoli hanno vinto con bonus e così i distacchi in vetta sono rimasti immutati.
Gas Sales Bluenergy, sabato 7 febbraio la semifinale di Coppa Italia contro Trento
Il 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Gas Sales Bluenergy e Trento.
La finale di Coppa sarà al Mirabello. Diavoli, un motivo per vincerla
La finale di Coppa Italia di rugby si giocherà al Mirabello il prossimo 28 febbraio.
Diavoli pronti a prendersi il titolo d’invernoAlla ricerca del titolo virtuale ma nobile di campioni d’inverno, i Diavoli visitano Mogliano Veneto, a un tiro di schioppo da Venezia, per concludere con un’altra nota positiva il girone di andata. ilrestodelcarlino.it
I Diavoli vanno a mille. Ma dietro non mollanoIn Serie C il Valorugby cadetto ha vinto 45-14 contro Imola, sul campo di Cadé. I granata allenati da Manici, Torlai e Brugnara continuano a guidare la graduatoria, ma alle loro spalle Noceto e Carpi ... ilrestodelcarlino.it
Quasi pronti a partire, destinazione Roma Woda Woda rock in Capitale.. l ultimo Testamento sfiora il Vaticano... Angeli con le trombe e Diavoli con i tromboni... This Is Rock. - facebook.com facebook
DIAVOLO VA A 100 Il Milan prepara il mercato estivo… con i soldi dei prestiti Jimenez, Morata, Pobega già pronti milioni in cassa Colombo e Chukwueze riscatti vicini Musah e Bennacer situazione più complicata Fino a 108M€ potenzia x.com