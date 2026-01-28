La finale di Coppa sarà al Mirabello Diavoli un motivo per vincerla

La finale di Coppa Italia di rugby si giocherà al Mirabello il prossimo 28 febbraio. Lo stadio di via Matteotti, simbolo storico della città, ospiterà la partita tra Valorugby, Fiamme Oro Roma, Viadana e Petrarca Padova. Quattro squadre si sfideranno per conquistare il trofeo, in una giornata che promette emozioni e spettacolo.

Sarà il Mirabello a ospitare la finale della Coppa Italia di rugby, tra un mese esatto. Sabato 28 febbraio lo storico e amato stadio di via Matteotti accoglierà la grande finale di coppa 202526, per la quale sono ancora in corsa quattro squadre: Valorugby, Fiamme Oro Roma, Viadana e Petrarca Padova. Le semifinali, in gara unica, sono in programma il 21 febbraio a Reggio (Valorugby-Fiamme Oro) e Padova (Petrarca-Viadana). Mai prima d'ora Reggio aveva ospitato una finale nazionale di rugby di massima categoria, cioè con in palio lo scudetto o la Coppa; il fatto che questa designazione cada nell'annata dei festeggiamenti per l'80° compleanno della palla ovale reggiana sembra quasi una romantica scelta del destino.

I Diavoli affrontano una sfida cruciale nel loro percorso, con le Fiamme Oro pronti a sfidare al Mirabello.

