A14 tavolo permanente tra Regione Mit e Autostrade per l’Italia | Più sicurezza meno disagi per gli utenti

Chietitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto tecnico e operativo sui lavori in corso sull’autostrada A14 in Abruzzo si è svolto oggi nella sede della Regione, su convocazione dell’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis. All’incontro hanno partecipato il responsabile della Uit del ministero delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

a14 tavolo permanente regioneRegione Abruzzo, A14: D’Annuntiis, Tavolo di confronto tra Regione, MIT e ASPI - Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è tenuto oggi nella sede della Regione Abruzzo – convocato dall’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis –  alla presenza del responsabile della Uit compet ... Segnala abruzzonews24.com

a14 tavolo permanente regioneA14: D’Annuntiis, Tavolo di confronto tra Regione, MIT e ASPI - alla presenza del responsabile della Uit competente del Mit , l’ing. regione.abruzzo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: A14 Tavolo Permanente Regione