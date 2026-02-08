Harrods celebra l’Anno del Cavallo con Labelhood | il Capodanno Cinese diventa una tradizione fashion a Londra

Harrods rinnova la sua tradizione e per il quarto anno di fila celebra il Capodanno Cinese con una collaborazione speciale. Questa volta, il department store di Knightsbridge si unisce a Labelhood per mettere in mostra la moda cinese, trasformando un evento culturale in un appuntamento fisso nel calendario di Londra. La festa diventa così un’occasione per scoprire le nuove tendenze e il talento di designer provenienti dalla Cina, attirando appassionati e curiosi nel cuore della città.

Quando Harrods fa qualcosa per quattro anni di fila, non è più un evento, è una strategia. Per l'Anno del Cavallo, il department store di Knightsbridge rinnova la collaborazione con Labelhood, trasformando il Capodanno Cinese in un appuntamento fisso che celebra la creatività fashion cinese nel cuore di Londra. Harrods x Labelhood: quarto anno, energia da tradizione per il Capodanno Cinese a Londra. Fino al 17 febbraio, un passaggio al quarto piano si trasforma in uno spazio immersivo che va oltre il retail: photo booth in stile family portrait, workshop di sacchetti ricamati portafortuna e una selezione curata di brand cinesi che raccontano un'estetica contemporanea, sofisticata e culturalmente radicata.

