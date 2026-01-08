Omicidio Piscitelli rinviato il processo d' Appello per il delitto di Diabolik

Il processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik', è stato rinviato al 13 gennaio. Raul Esteban Calderon, alias Alejandro Musumeci, è accusato di aver ucciso il leader degli Irriducibili nel 2019. La prossima udienza permetterà di approfondire le responsabilità e le circostanze del delitto avvenuto all’interno di un noto locale.

Coppia pestata in casa a Comunanza, Funari a processo per omicidio e tentato omicidio - Di questo è accusato Claudio Funari, rinviato a giudizio dalla giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ascoli Piceno. rainews.it

Nello Trocchia Giornalista. . Chi ha benedetto la fine di Fabrizio Piscitelli, il narco-ultrà ucciso a Roma il 7 agosto 2019 Vi racconto affari, segreti e fedelissimi di Diabolik. Il potere, la rete e i viaggi in Colombia di Michele Senese, il re di Roma, nelle rivelazioni - facebook.com facebook

