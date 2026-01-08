Omicidio Piscitelli rinviato il processo d' Appello per il delitto di Diabolik
Il processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik', è stato rinviato al 13 gennaio. Raul Esteban Calderon, alias Alejandro Musumeci, è accusato di aver ucciso il leader degli Irriducibili nel 2019. La prossima udienza permetterà di approfondire le responsabilità e le circostanze del delitto avvenuto all’interno di un noto locale.
È stato rinviato al 13 gennaio il processo d'appello a carico di Raul Esteban Calderon, noto anche come Alejandro Musumeci, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili noto come 'Diabolik', assassinato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 all'interno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Omicidio Diabolik: l'8 gennaio al via il processo d'Appello per il killer di Fabrizio Piscitelli
Leggi anche: Delitto di via Gluck, l'omicidio irrisolto da più di 30 anni. L'uomo mascherato, il killer silenzioso e l'ombra dell'esecuzione. «Freddo e preciso come Diabolik»
Omicidio di Comunanza, Claudio Funari rinviato a giudizio. Quando il processo - Ascoli, 19 novembre 2025 – Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli ha rinviato a giudizio Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi ... ilrestodelcarlino.it
Castignano, uccise a botte la moglie Emanuela Massicci: partito il processo a Massimo Malavolta - Si è aperto questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Massimo Malavolta, imputato per l’omicidio della moglie ... msn.com
Coppia pestata in casa a Comunanza, Funari a processo per omicidio e tentato omicidio - Di questo è accusato Claudio Funari, rinviato a giudizio dalla giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ascoli Piceno. rainews.it
Nello Trocchia Giornalista. . Chi ha benedetto la fine di Fabrizio Piscitelli, il narco-ultrà ucciso a Roma il 7 agosto 2019 Vi racconto affari, segreti e fedelissimi di Diabolik. Il potere, la rete e i viaggi in Colombia di Michele Senese, il re di Roma, nelle rivelazioni - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.