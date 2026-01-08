Omicidio Piscitelli rinviato il processo d' Appello per il delitto di Diabolik

Il processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik', è stato rinviato al 13 gennaio. Raul Esteban Calderon, alias Alejandro Musumeci, è accusato di aver ucciso il leader degli Irriducibili nel 2019. La prossima udienza permetterà di approfondire le responsabilità e le circostanze del delitto avvenuto all’interno di un noto locale.

È stato rinviato al 13 gennaio il processo d'appello a carico di Raul Esteban Calderon, noto anche come Alejandro Musumeci, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili noto come 'Diabolik', assassinato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 all'interno. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

