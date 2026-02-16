Tra mancato dragaggio e asta del pesce a singhiozzo la marineria è esasperata | Servono soluzioni concrete

La marineria di Porto di Mare è arrabbiata per i ritardi nel dragaggio e per l’asta del pesce che funziona a singhiozzo. La mancanza di interventi efficaci mette in pericolo le imbarcazioni che devono entrare e uscire dal porto. Da settembre, i pescatori aspettano risposte concrete, ma ancora non si vedono miglioramenti. La paura di rimanere intrappolati nei fondali sabbiosi cresce di giorno in giorno.

"Tra un'asta a singhiozzi e il mancato dragaggio, lavorare con queste difficoltà non è più accettabile", chiosa. Camplone lo dice chiaramente: "la situazione che sta stringendo d'assedio la nostra marineria è critica. Non è un momento facile per chi vive di mare, e le ultime vicende legate al mercato ittico non fanno che aumentare un senso di incertezza che non possiamo più permetterci". Il riferimento in questo caso è alle aste del pesce che, con un software ormai più che obsoleto anche secondo gli addetti ai lavori e il Comune stesso, continuano ad andare avanti con grandi difficoltà tra blocchi e ritardi senza che soluzioni definitive o comunque tali da reggere fino a quando il nuovo mercato su cui pure dubbi la marineria ha espresso, non ne sono arrivate.

Questa mattina il sistema di vendita al mercato del pesce si è di nuovo bloccato, causando disagi ai pescatori e ai rivenditori.

Il Partito Democratico chiede chiarimenti sul mercato ittico all’ingrosso, ritenendo questa la crisi più grave degli ultimi vent’anni per la marineria locale.

