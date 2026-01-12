I problemi della marineria approdano in commissione Sola M5s | Situazione gravissima al mercato ittico e zero risposte

La marineria italiana attraversa una fase difficile, con problemi legati alle aste del pesce che stanno influenzando il mercato ittico e la sostenibilità delle attività. La questione, che coinvolge direttamente i professionisti del settore, sarà oggetto di discussione nella commissione Controllo e garanzia. È fondamentale affrontare con attenzione questa situazione per trovare soluzioni efficaci e garantire il futuro della filiera.

È ufficiale: il problema delle aste del pesce al mercato ittico che tanti problemi stanno creando alla marineria, sarà affrontata in commissione Controllo e garanzia. Lo fa sapere il suo presidente, il consigliere comunale Paolo Sola, che parla di "una situazione ormai fuori controllo che.

