Di Matteo ha respinto le accuse alle correnti giudiziarie, definendo le sue posizioni come un tentativo di dialogo aperto. A ottobre, ha deciso di lasciare il sindacato delle toghe, criticando le scelte basate più su interessi politici che sulla giustizia. La sua decisione ha suscitato sorpresa tra i colleghi, che si chiedono se sia un passo verso una maggiore autonomia del settore.

Non solo parlò di «metodo para-mafioso»: a ottobre si dimise dal sindacato delle toghe contestando le «logiche di opportunità politica». Ora invita a non «strumentalizzare». Immaginate la seguente scena. Un disgraziato finisce sotto inchiesta, il pm lo interroga e gli chiede conto del contenuto di una certa intercettazione e lui risponde piccato: «Ma come si permette? Lei sta strumentalizzando le mie parole». E il pm: «Mi scusi, come non detto, inchiesta chiusa, arrivederci, mi saluti i suoi». Vi sembra possibile? Impossibile, eppure è proprio quello che i leader del fronte del No al referendum stanno pretendendo se messi di fronte alle loro lampanti e documentate contraddizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

Di Matteo rinnega le critiche alle correnti

Nino Di Matteo accusa di essere stato usato come strumento, mentre denuncia la presenza diffusa di correnti all’interno del Consiglio superiore della magistratura.

Il pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa.

