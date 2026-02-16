Di Matteo contro Di Matteo | lamenta di essere stato strumentalizzato ma conferma la piaga delle correnti nel Csm

Nino Di Matteo accusa di essere stato usato come strumento, mentre denuncia la presenza diffusa di correnti all’interno del Consiglio superiore della magistratura. La sua partecipazione al dibattito pubblico arriva dopo che il ministro Carlo Nordio ha paragonato il sistema delle correnti a un metodo mafioso, un’accusa che Di Matteo ha contribuito a diffondere. Nei giorni scorsi, il pm ha spiegato di sentirsi manipolato, ma ha anche confermato che le divisioni tra le fazioni nel Csm rappresentano un problema reale, che rischia di compromettere la trasparenza delle nomine e delle decisioni interne.

All’indomani della citazione da parte del ministro Carlo Nordio, sul fatto che l’applicazione del metodo correntizio all’interno del Csm è simile al metodo mafioso, il pm Nino Di Matteo, cui spetta il copyright di quell’accostamento, si iscrive al partito di quanti non potendo rinnegare le loro stesse parole, le utilizzano per dire che vieppiù sono contrari alla riforma che, è la tesi espressa ma non chiarita, aggraverebbe la situazione. Di Matteo contro Di Matteo. «A coloro i quali, in queste ore, cercano di strumentalizzare il mio pensiero, voglio precisare che, proprio perché ho sempre contrastato la degenerazione del sistema di autogoverno per le improprie ingerenze di correnti e cordate, oggi ho le mani ancora più libere nel denunciare che questa riforma costituzionale, invece di risolvere il problema, finisce per aggravarlo, accentuando il rischio di un, sempre più stringente, controllo politico sul Csm e sull’intera magistratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lo scorso anno, Di Matteo ha accusato le correnti nel Consiglio superiore della magistratura di usare metodi simili a quelli della mafia, denunciando pratiche opache e pressioni illegittime.

