Prof rimprovera un' alunna il padre di lei fa irruzione in classe e lo prende a schiaffi

Un insegnante dell’Istituto Einaudi di Foggia è stato colpito da uno studente in classe, e il padre della studentessa ha reagito violentemente entrando nell’aula e prendendolo a schiaffi. L’uomo ha fatto irruzione durante la lezione, dopo che il professore aveva rimproverato la figlia, e ha aggredito il docente davanti agli occhi degli altri studenti. Un fatto che ha scatenato sconcerto e preoccupazione tra insegnanti e genitori.
Un episodio a dir poco sconcertante quello avvenuto all 'Istituto superiore Einaudi di Foggia, dove un uomo ha fatto irruzione per assalire il docente che poco prima aveva rimproverato la figlia. Un fatto di una gravità inaudita e che ancora una volta porta l'attenzione sullo stato in cui vertono le scuole: studenti e famiglie che non dimostrano più alcun rispetto nei confronti della figura dell'insegnante. La vicenda risale allo scorso venerdì 13 febbraio e si è verificata in una classe del primo anno. Stando alla ricostruzione, il docente di lingua e letteratura straniera aveva rimproverato una studentessa per il suo comportamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
