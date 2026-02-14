Quentin, il giovane di 23 anni pestato durante una discussione politica a Lione, è deceduto questa mattina a causa delle ferite riportate. La sua morte arriva poche ore dopo l'aggressione avvenuta fuori dall'università Sciences Po, dove si svolgeva un evento con l’eurodeputata di La France Insoumise, Rima Hassan. Il ragazzo era stato colpito con violenza da un gruppo di antifascisti, lasciandolo in condizioni critiche.

È morto oggi a Lione Quentin, lo studente di 23 anni ricoverato da ieri in gravissime condizioni dopo essere stato violentemente aggredito a margine di una conferenza dell'eurodeputata de La France Insoumise, Rima Hassan, a Sciences Po. Lo ha annunciato la locale procura, che ha trasformato le imputazioni da lesioni aggravate a lesioni mortali aggravate. Il ragazzo faceva parte dei una sorta di "servizio d'ordine" che proteggeva un gruppo di manifestanti femministe del collettivo di estrema destra "Némésis", arrivate per protestare contro la conferenza. Sarebbe stato accerchiato da un gruppo della galassia cosiddetta "antifa", che proteggeva il comizio della esponente di LFI e picchiato violentemente con pugni e calci alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lione, è morto il 23enne pestato dagli antifascisti

