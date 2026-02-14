Lione è morto il 23enne pestato dagli antifascisti
Quentin, il giovane di 23 anni pestato durante una discussione politica a Lione, è deceduto questa mattina a causa delle ferite riportate. La sua morte arriva poche ore dopo l'aggressione avvenuta fuori dall'università Sciences Po, dove si svolgeva un evento con l’eurodeputata di La France Insoumise, Rima Hassan. Il ragazzo era stato colpito con violenza da un gruppo di antifascisti, lasciandolo in condizioni critiche.
È morto oggi a Lione Quentin, lo studente di 23 anni ricoverato da ieri in gravissime condizioni dopo essere stato violentemente aggredito a margine di una conferenza dell'eurodeputata de La France Insoumise, Rima Hassan, a Sciences Po. Lo ha annunciato la locale procura, che ha trasformato le imputazioni da lesioni aggravate a lesioni mortali aggravate. Il ragazzo faceva parte dei una sorta di "servizio d'ordine" che proteggeva un gruppo di manifestanti femministe del collettivo di estrema destra "Némésis", arrivate per protestare contro la conferenza. Sarebbe stato accerchiato da un gruppo della galassia cosiddetta "antifa", che proteggeva il comizio della esponente di LFI e picchiato violentemente con pugni e calci alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Francia, difende attiviste di destra: 23enne pestato a morte dagli antifascisti
Una ragazza di 23 anni è stata uccisa a calci e pugni durante una rissa in Francia, dopo che aveva difeso alcune attiviste di destra.
La violenza degli antifascisti: 23enne pestato a morte per aver difeso le attiviste di destra
Quentin, un ragazzo di 23 anni, è stato picchiato brutalmente giovedì sera da un gruppo di antifascisti a Lione, e questa mattina ha ricevuto l’estrema unzione, rimanendo in coma farmacologico in stato di morte cerebrale.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Lione, morto il militante di estrema destra aggreditoAttacco a margine di una conferenza del partito di estrema sinistra di La France Insoumise ... adnkronos.com
Morto lo studente nazionalista aggredito a Lione. Macron chiede calma, moderazione e rispettoAGI - Un militante nazionalista 23enne - identificato negli ultimi giorni con il nome Quentin - è morto dopo le gravi ferite riportate in un violento scontro avvenuto giovedì sera a Lione, dove era st ... msn.com
