Deputato iraniano Zarei strappa la foto di Sergio Mattarella e accusa leader e l' Europa patria del fascismo

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato in Aula una foto che ritraeva diversi leader occidentali. Fra di loro, anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. “L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo“, ha affermato a corredo del gesto dimostrativo. Mattarella ha ricevuto solidarietà bipartisan. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato disposizioni per far convocare l’ambasciatore iraniano alla Farnesina. Deputato iraniano strappa foto con Sergio Mattarella Tajani convoca l'ambasciatore iraniano a Roma Solidarietà bipartisan a Mattarella Deputato iraniano strappa foto con Sergio Mattarella Il fatto è avvenuto durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano a Teheran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

