Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella | Tajani convoca l'ambasciatore di Teheran

Durante la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran, un deputato ultraconservatore ha strappato un’immagine di Sergio Mattarella, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri e altri leader europei, in segno di protesta contro le politiche occidentali. La scena si è svolta davanti alle telecamere, mentre i presenti cercavano di calmare l’uomo. In risposta a questo gesto, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha convocato l’ambasciatore di Teheran per chiedere spiegazioni.

Un deputato ultraconservatore iraniano, durante la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran, ha strappato un'immagine che ritraeva Sergio Mattarella, l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri e diversi leader europei. Il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l'ambasciatore dell'Iran in Italia. Unanime la solidarietà della politica al capo dello Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it

In Iran un deputato ha strappato la foto di Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatoreUn deputato iraniano ha strappato la foto di Sergio Mattarella durante un evento pubblico, creando scalpore e suscitando reazioni immediate.

Iran, deputato strappa la foto dei leader europei: c’è anche Mattarella. Convocato l’ambasciatore di TeheranIl deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato una foto dei leader europei, tra cui il presidente Mattarella, durante una seduta del Parlamento di Teheran, citando il passaggio che definisce l’Europa come la “patria del fascismo e del nazismo”.

