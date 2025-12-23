Presidente Mattarella le Sue parole sul riarmo non mi sembrano rassicuranti Ma io non mi rassegno
di Fiore Isabella Signor presidente Mattarella, nei giorni scorsi in una mia personale riflessione sul blog de ilfattoquotidiano.it ho sentito il bisogno di manifestare le mie posizioni critiche sui Parlamentari cattolici (autodefinitisi non preti) sull’ utilità delle armi. Lei, col garbo linguistico che connota il Suo stile comunicativo, in occasione della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con autorità istituzionali, rappresentanti dei partiti politici e figure della società civile, ha espresso alcuni concetti sul tema degli armamenti, che non mi pare siano particolarmente rassicuranti: “La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare”; “E tuttavia, poche volte come ora, è necessario ”; “anche per dare il nostro decisivo contributo alla realizzazione della difesa comune europea”; “Sicurezza nazionale e sicurezza europea sono oggi indivisibili ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana»
Leggi anche: Pedullà critico su Comolli: «Andrà giudicato alla lunga, ma ieri non mi ha convinto soprattutto per questo aspetto». Le sue parole
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, MATTARELLA: «RISORSA PER L’ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE»; Tra Mattarella e i falchi Ue. La strada stretta di Meloni; CONSULES IN FIERI; Mattarella agli atleti di Milano-Cortina: L'Italia sarà con voi.
Le parole di Papa Leone e per una pace disarmata e disarmante e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rafforzare la cooperazione internazionale - Stefano Stefanini NewTuscia – ROMA – Presidente Sergio Mattarella ha pronunciato nei giorni scorsi un importante discorso ai diplomatici, in occasione dello scambio di auguri di fine anno con il Corp ... newtuscia.it
Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Mattarella consegna la bandiera dell'Italia: Brignone commossa. Goggia non risponde. La diretta - La cerimonia al Quirinale della consegna della bandiera dell'Italia ai quatto portabandiera di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino ... sport.virgilio.it
Sull'AI ci vuole più intelligenza europea. Il discorso di Mattarella - Il capo dello stato con le sue parole indica la strada per un'Europa meno subalterna sulla tecnologia: " L'Ue deve fare da sé ciò che ritiene necessario, senza farsi escludere da un settore e da un me ... ilfoglio.it
Giustizia, il presidente Mattarella firma cinque provvedimenti di grazia Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque provvedimenti di grazia riguardanti detenuti condannati per reati diversi, sulla base di valutazioni umanitarie e dei pare - facebook.com facebook
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato la bandiera agli atleti che parteciperanno ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.