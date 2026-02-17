Del Piero commenta la scena tra Bastoni e l'arbitro: il suo intervento nasce dalla partita di domenica scorsa, quando il difensore si è lamentato vivacemente per un fallo non fischiato. Bastoni ha mostrato passione e determinazione, ma Del Piero invita a riflettere con calma sui momenti di tensione, ricordando che anche i giocatori più esperti commettono errori. Il suo consiglio è di mantenere la lucidità, soprattutto in partite così intense.

Del Piero su Bastoni: «Gli fa onore, ciò che accade in campo deve portare a ragionare a mente fredda». Le parole dell'ex numero 10 bianconero. Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky Sport prima della sfida contro il Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni. DEL PIERO – « Fa solo piacere, sulla falsariga delle parole di Marotta di ieri. Quello che accade in campo, in una partita particolare, deve poi portare a ragionare a mente fredda e saper dire che ha fatto una cavolata, che ha sbagliato. Gli fa onore, è anche bello.

© Juventusnews24.com - Del Piero replica a Bastoni: «Gli fa onore, ciò che accade in campo deve portare a ragionare a mente fredda. Nessuno è perfetto»

