Del Piero replica a Bastoni | Gli fa onore ciò che accade in campo deve portare a ragionare a mente fredda Nessuno è perfetto
Del Piero commenta la scena tra Bastoni e l'arbitro: il suo intervento nasce dalla partita di domenica scorsa, quando il difensore si è lamentato vivacemente per un fallo non fischiato. Bastoni ha mostrato passione e determinazione, ma Del Piero invita a riflettere con calma sui momenti di tensione, ricordando che anche i giocatori più esperti commettono errori. Il suo consiglio è di mantenere la lucidità, soprattutto in partite così intense.
Del Piero su Bastoni: «Gli fa onore, ciò che accade in campo deve portare a ragionare a mente fredda». Le parole dell’ex numero 10 bianconero. Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky Sport prima della sfida contro il Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL PIERO – « Fa solo piacere, sulla falsariga delle parole di Marotta di ieri. Quello che accade in campo, in una partita particolare, deve poi portare a ragionare a mente fredda e saper dire che ha fatto una cavolata, che ha sbagliato. Gli fa onore, è anche bello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sinner fa giocare un bambino al posto suo: ciò che accade sconvolge Alcaraz e pubblico (VIDEO)Durante un evento particolare, Sinner ha lasciato che un bambino giocasse al suo posto, sorprendendo sia Alcaraz che il pubblico.
Maurizio Compagnoni ha criticato duramente Beppe Marotta dopo le sue recenti affermazioni, accusandolo di comportarsi in modo poco professionale.
