Sinner fa giocare un bambino al posto suo | ciò che accade sconvolge Alcaraz e pubblico VIDEO
Durante un evento particolare, Sinner ha lasciato che un bambino giocasse al suo posto, sorprendendo sia Alcaraz che il pubblico. L’episodio, inatteso e spontaneo, ha attirato l’attenzione di tutti, creando un momento di grande curiosità. Questa scelta insolita ha dimostrato come anche nelle situazioni più inaspettate si possa creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, lasciando un segno duraturo nell’evento.
– Non era previsto dal copione, e forse proprio per questo ha funzionato così bene. In mezzo a una partita-esibizione pensata per lo spettacolo, per i sorrisi e per il grande tennis, arriva l’attimo che nessuno si aspetta: Carlos Alcaraz si prepara a servire, alza lo sguardo e dall’altra parte della rete non trova Jannik Sinner. Al suo posto c’è un ragazzino, emozionato fino alle orecchie, racchetta in mano e occhi spalancati. È lo stesso Sinner a spingerlo in campo, con una battuta che scioglie la tensione: «Vai, tocca a te». 🔗 Leggi su Tvzap.it
