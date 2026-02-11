Olimpiadi chi è AJ Edelman capo della squadra israeliana sionista fino al midollo che definì moralmente giusto il genocidio di Gaza

Classe 1991, Adam "AJ" Edelman è il capitano della delegazione israeliana di bob che, assieme a molti dei suoi compagni di squadra (di cui due soldati Idf) continua a sostenere posizioni vicine al regime di Netanyahu e alla missione genocida contro i palestinesi Nato a Boston ma con origini e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

