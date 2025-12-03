La violenza sulle donne usata come arma di guerra | dialogo sul genocidio a Gaza

CEGLIE MESSAPICA - Anpi Ceglie Messapica “Leonardo Chirulli” e Collettivo Fluo organizzano a Ceglie Messapica l’incontro “Vivere il genocidio a Gaza”. Un dialogo necessario su come i conflitti colpiscono il corpo e la vita delle donne. Venerdì 5 dicembre alle ore 18 presso la sala convegni del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La violenza sulle donne usata come arma di guerra: dialogo sul genocidio a Gaza

Contenuti che potrebbero interessarti

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Centro Antiviolenza "Ricomincio da qui" di Santhià, di cui il Consorzio C.A.S.A. di Gattinara e l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia di Varallo sono partner, intende promuover - facebook.com Vai su Facebook

Quasi 4 milioni e il 22% per il film pluripremiato e campione d’incassi #CèAncoraDomani di Paola Cortellesi, proposto su Rai 1 nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Stravince la serata ed è il film più visto della stag Vai su X

L’escalation di violenza sulle donne in Calabria: un bollettino di aggressioni e minacce - Episodi che raccontano l'ampiezza di una piaga che si nasconde tra le mura domestiche ... Riporta corrieredellacalabria.it

Credi di essere vittima di violenza di genere? L'Arma dei Carabinieri lancia il "Violenzametro" - Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne diffuso anche uno spot con Cristiana Capotondi. Lo riporta rainews.it

Tutte le iniziative in Italia a sostegno del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Scopri le iniziative in Italia per il 25 novembre: eventi, reti di sostegno, progetti istituzionali e campagne per contrastare la violenza di genere. Come scrive alfemminile.com

Lotta alla violenza sulle donne. Despar Nord e questura insieme - È la prevenzione l’arma più potente contro la violenza alle donne, ma a fare la differenza è anche la possibilità di fare rete. Da ilrestodelcarlino.it

Dal Villaggio Arma un 'No alla violenza di genere' - Un incontro promosso dall'Arma dei Carabinieri con il Soroptimist International d'Italia e la Fondazione "Una Nessuna ... Scrive ansa.it

In Campidoglio la cabina di regia per aumentare le risorse contro la violenza sulle donne - Snellire l’ingresso e la gestione delle vittime in pronto soccorso, lavorare alla rieducazione degli uomini autori di violenza e, a monte, sulla prevenzione. Segnala romatoday.it