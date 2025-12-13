Oroscopo Paolo Fox lancia l' allarme | i due segni più sfortunati di questo weekend

Paolo Fox ha svelato le previsioni dell’oroscopo per il fine settimana del 13 e 14 dicembre 2025 durante la trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2. L’astrologo ha anche lanciato un allarme, evidenziando i due segni più sfortunati di questo periodo. Ecco le previsioni e le indicazioni per affrontare al meglio questo weekend.

Paolo Fox ha presentato l’oroscopo del fine settimana di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 ai microfoni della trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2, offrendo come sempre una panoramica completa delle previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco. L’astrologo più amato dal pubblico italiano ha stilato anche la consueta classifica, dalla dodicesima alla prima posizione, indicando segni favoriti e segni alle prese con qualche difficoltà. In fondo alla classifica troviamo Capricorno e Ariete, entrambi con due stelle. Per il Capricorno il weekend risulta altalenante: sabato confuso e poco produttivo, mentre domenica porta segnali di miglioramento, preludio a un cambiamento importante dal 15 dicembre. Liberoquotidiano.it

