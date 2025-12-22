Bassetti lancia l’allarme | Sarà aggressiva e in due fasi Massima attenzione

Quest’anno l’ influenza si sta rivelando più severa del previsto, avverte Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova. “Non è solo più numerosa in termini di persone colpite, ma appare più aggressiva, con sintomi che durano più a lungo (fino a 8-9 giorni) e un caratteristico andamento bifasico: un primo picco di febbre alta, un breve miglioramento e poi il ritorno della febbre forte”. Un quadro che impone prudenza e prevenzione. “La sensazione – spiega in un post su X – è che siamo solo all’inizio dell’epidemia, che vedrà nei pranzi e nei cenoni natalizi un volano formidabile per la sua diffusione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

