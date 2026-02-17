Decreto Bollette verso il Consigio dei ministri | testo ancora in fase di definizione

Il governo sta ancora lavorando sul decreto bollette, che dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri, perché i tecnici stanno perfezionando gli ultimi dettagli. Sono impegnati a risolvere alcune questioni complesse, tra cui le modalità di sostegno alle famiglie e alle imprese. Nel frattempo, il testo resta ancora in fase di definizione, con alcune parti che richiedono chiarimenti finali.

Tecnici al lavoro fino all'ultimo per sciogliere i nodi più delicati. Il decreto legge sulle bollette approderà domani pomeriggio, 18 febbraio, in Consiglio dei ministri, ma il testo definitivo non è ancora pronto. Il provvedimento sarà illustrato dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nella foto d'apertura, tuttavia le limature proseguono senza sosta. I tecnici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica stanno lavorando fianco a fianco con Palazzo Chigi per chiudere i dossier più complessi. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: garantire un risparmio stimato tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro per famiglie e imprese.