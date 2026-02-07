Referendum sulla giustizia | il Consiglio dei ministri integra il testo del quesito ma la data non cambia Mattarella firma il decreto

Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. Hanno aggiornato il testo del quesito, inserendo gli articoli della Costituzione che cambiano con la riforma, in particolare sulla separazione delle carriere. Il presidente Mattarella ha firmato il decreto ufficiale.

La data del referendum sulla giustizia non cambia. Il Consgilio dei ministri ha deciso di confermare il voto per il 22 e 23 marzo, integrando però il quesito con gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della Giustizia che contiene la separazione delle carriere. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il nuovo decreto. Secondo quanto apprende l’ Ansa, il via libera al nuovo testo sarebbe avvenuto dopo un colloquio tra il capo di Stato e la premier Giorgia Meloni. Fonti del Quirinale, interpellate al proposito, confermano che per Mattarella la soluzione individuata è quella giuridicamente più corretta, anche alla luce dell’ordinanza di ieri della Cassazione.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum Giustizia, la data non cambia. Il Consiglio dei ministri integra il testo del quesito Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere la data del referendum sulla riforma della giustizia. Referendum sulla giustizia: il consiglio dei ministri integra il quesito, ma la data non cambia Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere le date del referendum sulla giustizia per il 22 e 23 marzo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. «NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026 Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa. Referendum giustizia, confermata data 22-23 marzo: Cdm 'precisa' quesito consultazionePrevista per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori ... adnkronos.com Referendum Giustizia, il governo tira dritto: integrato il quesito ma la data resta 22-23 marzoNonostante l'ordinanza della Cassazione, il governo non cambia la data del referendum sulla separazione delle carriere ... ilfattoquotidiano.it #Referendum #Giustizia Non cambia la data: la consultazione popolare si terrà il 22 e 23 marzo. Il CdM ha deciso di confermare il calendario correggendo il quesito sulla separazione delle carriere con l'integrazione degli articoli della Costituzione che veng facebook Referendum Giustizia, Silvia Albano: “Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.