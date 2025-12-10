Decreto energia 2026 | previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro La misura si aggiunge al bonus sociale esistente BOZZA
Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, in aggiunta al bonus sociale esistente. La misura, attualmente in fase di definizione, mira a sostenere le famiglie vulnerabili nel corso del 2026, offrendo un aiuto concreto per affrontare le spese energetiche.
Il decreto energia in fase di definizione prevede un contributo annuo straordinario di 55 euro destinato alle famiglie vulnerabili nel 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Decreto energia, arriva un (piccolissimo) sconto per le bollette Vai su X
A fine novembre il governo ha approvato il decreto legge che riguarda anche la “produzione di energia da fonti rinnovabili”. Un provvedimento zeppo di crepe, che con riguardo al solare rende più vantaggioso utilizzare aree libere anziché superfici già imperm - facebook.com Vai su Facebook
Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederlo - Arriva un sostegno straordinario contro il caro bollette: dal 2026 le famiglie più fragili riceveranno un bonus aggiuntivo di 55 euro all'anno sulla luce, oltre al bonus ... Come scrive msn.com
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it