Decreto energia 2026 | previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro La misura si aggiunge al bonus sociale esistente BOZZA

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, in aggiunta al bonus sociale esistente. La misura, attualmente in fase di definizione, mira a sostenere le famiglie vulnerabili nel corso del 2026, offrendo un aiuto concreto per affrontare le spese energetiche.

