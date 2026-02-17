Dea esame di tedesco L’Atalanta ha due obiettivi Abbattere il Muro Giallo e riprendersi pure l’Europa

Un’altra grande notte europea per l’ Atalanta impegnata stasera alle 21 nella gara d’andata dei playoff di Champions nella bolgia di Dortmund, di fronte al muro giallonero dell’ex Westfalen Stadium, oggi Signal Iduna Arena. L’impianto che, in qualche modo, ha segnato la storia recente nerazzurra: otto anni fa, nel febbraio 2018, la trasferta a Dortmund per gli ottavi di finale di Europa League, con la doppietta di un sontuoso Ilicic a illudere gli ottomila tifosi bergamaschi presenti, prima del ribaltamento finale del Borussia, sul 3-2, poi decisivo nel passaggio del turno dei tedeschi che una settimana dopo pareggiarono 1-1 al Mapei di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Yann Bisseck dice che il Borussia Dortmund non ha paura del “muro giallo” e ricorda che l’Inter gioca a San Siro.

Argomenti discussi: Allarme a Dortmund per la Dea: il terzino dei record che spaventa Palladino.

