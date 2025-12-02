Il ritorno di Lookman | due gol consecutivi per riprendersi l’Atalanta

Su certe vicende la parola “fine” non si scrive mai in via definitiva. Come la telenovela di Ademola Lookman: in quanti guardando la sua esultanza assai contenuta dopo il 2-0 contro la Fiorentina, hanno ripensato a tutti gli ultimi mesi? Un film che passa davanti agli occhi in un momento di gioia collettiva, ma che ora appare quanto più lontano, distante, forse anche dimenticato. Come se bastasse un gol al momento giusto e quell’urlo “Lookman” di tutto lo stadio, lo stesso già sentito un mesetto fa al momento dell’1-1 contro il Milan. Suonava diverso, però. C’era meno aria di liberazione, di entusiasmo, lo stesso che il diretto interessato ha manifestato pochi giorni fa dopo aver sbloccato il conto a Francoforte in casa dell’Eintracht. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

