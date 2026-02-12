Napoli l' audizione di De Laurentiis in commissione antimafia | È andata bene

Questa mattina, Aurelio De Laurentiis è arrivato a Palazzo San Macuto per la sua audizione in Commissione Antimafia. È durato meno di un’ora e il presidente del Napoli ha usato parole positive: «È andata bene». La sua presenza ha attirato l’attenzione, ma al momento non ci sono stati sviluppi o dichiarazioni più dettagliate.

É iniziata alle 8.30 ed è durata poco meno di un'ora l'audizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Palazzo San Macuto in Commissione Antimafia, comitato Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive. La sindrome della stagione fallimentare «È andata bene», ha detto uscendo il presidente del club partenopeo commentando l'audizione, mentre alla domanda sul Napoli e Antonio Conte non ha risposto.

La Commissione Antimafia ha chiamato a rapporto i presidenti di Napoli, Torino e Roma.

Durante l’audizione in commissione Antimafia, il procuratore De Luca ha dichiarato che la pista nera di Scarpinato è priva di fondamento.

