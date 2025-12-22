Victoria e David Beckham rottura definitiva con il figlio | Ha bloccato tutti sui social

Non c'è pace per la famiglia Beckham. La faida familiare che da mesi vede protagonisti David, Victoria e il primogenito Brooklyn si arricchisce di un nuovo triste capitolo. Dopo aver preso le distanze dalla famiglia quasi rinnegandola, il figlio del calciatore inglese e dell'ex Spice Girl ha deciso di cancellare i genitori anche dai social network con un definitivo "unfollow". In un primo momento i fan di Victoria e David Beckham credevano che fossero stati loro a smettere di seguire il figlio Brooklyn - e sua moglie Nicola Peltz - su Instagram, ma le voci si sono ben presto rivelate infondate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Victoria e David Beckham, rottura definitiva con il figlio: "Ha bloccato tutti sui social" Leggi anche: David Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere lanciando il menswear di Victoria Beckham Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. David e Victoria Beckham, rottura totale con il figlio Brooklyn: la famiglia si è allontanata da lui e da sua moglie anche sui social; David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare; Brooklyn Beckham blocca su Instagram i genitori David e Victoria e i fratelli; Cosa chiede il clan Beckham nella letterina a Babbo Natale..... Victoria e David Beckham, rottura definitiva con il figlio: "Ha bloccato tutti sui social" - Dopo aver preso le distanze dalla famiglia, il figlio del calciatore inglese e dell'ex Spice Girl ha deciso di cancellare i genitori anche dai social network ... ilgiornale.it

David e Victoria Beckham, rottura totale con il figlio Brooklyn: la famiglia si è allontanata da lui e da sua moglie anche sui social - People ha fatto i conti sui profili seguiti (e non seguiti) dall'ex calciatore e dalla moglie. msn.com

David e Victoria Beckham, rottura totale col figlio Brooklyn: gli indizi sui social. L'abito alle nozze, il regalo, cosa è successo - La faida tra David e Victoria Beckham (50 e 51 anni) con il loro primogenito Brooklyn, 26 anni, continua e si apre un nuovo capitolo – questa volta sui social. msn.com

«È calato il silenzio. » Un testimone racconta così la scena che avrebbe segnato l’ennesima spaccatura in casa Beckham, proprio durante il matrimonio di Brooklyn e Nicola Peltz. Da allora, la distanza tra David, Victoria e il loro primogenito sembra essersi all - facebook.com facebook

Le faide familiari non vanno in vacanza durante le feste, anzi s'inaspriscono. Succede anche quando hai genitori ricchi, belli e famosi, come nel caso di Victoria e David… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.