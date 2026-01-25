Cruz Beckham si prepara a partire per un tour con la sua band, sostenuto con entusiasmo da David e Victoria Beckham. Dopo il recente clamore riguardante Brooklyn e il suo rapporto con i genitori, la famiglia sceglie di concentrarsi sui successi di Cruz, dimostrando fiducia e sostegno. Questa occasione rappresenta un importante passo per il giovane artista all’interno di una famiglia nota per il suo impegno nel mondo dello spettacolo.

Questa settimana la famiglia Beckham è finita nella bufera per via del lungo sfogo di Brooklyn riguardo al suo rapporto con i genitori David e Victoria, ma questi ultimi hanno scelto di concentrare le loro energie su un altro dei loro figli, Cruz. Venerdì, il secondogenito dell’ex Posh Spice e dell’ex stella del Manchester United ha annunciato su Instagram che partirà per un tour con la sua band, i Breakers. “Sarà il mio sogno suonarvi la musica a cui sto lavorando”, ha scritto, condividendo le date dei concerti con i follower. Tra le centinaia di commenti, a spiccare è quello dell’ex Spice Girl: “Siamo tutti così orgogliosi di te Cruz”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cruz Beckham andrà in tour con la sua band, e David e Victoria lo sostengono: “Così orgogliosi di te”

