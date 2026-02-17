Danneggiano albero monumentale | multati

Un gruppo di persone ha danneggiato un albero storico ad Argenta, e sono stati multati per questo. L’albero, che ha più di duecento anni, rappresenta un pezzo importante della memoria locale. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti cittadini, preoccupati per il danno causato a un simbolo della loro comunità.

Non si tratta soltanto di un albero, ma di uno spaccato di storia di Argenta. Da secoli racconta ed è testimone dei cambiamenti che hanno interessato il territorio. Il danneggiamento delle sue radici, che mette in pericolo l'esistenza stessa della Roverella (quercus robur), non è passato inosservato a un gruppo di volontari delle guardie ecologiche, che ha denunciato tutto al nucleo carabinieri forestale di Portomaggiore. I militari hanno scoperto che la pianta, censita come albero monumentale dalla Regione Emilia Romagna, era stata danneggiata da una ditta di Modena. L'impresa, nei giorni scorsi, aveva effettuato su commissione del Consorzio di Bonifica la pulizia del canale.