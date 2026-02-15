Messina Villa Mazzini chiusa per un intervento urgente su un albero monumentale

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha deciso di chiudere temporaneamente Villa Mazzini dopo che un albero secolare si è inclinato pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento generate dal ciclone Ulrike. L'intervento urgente mira a mettere in sicurezza i cittadini, poiché il tronco rischia di cadere in modo imprevedibile. Sono stati già avviati i controlli per verificare la stabilità di altri alberi nella zona.

A seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che, dal 12 febbraio scorso, con il passaggio del ciclone Ulrike ha interessato il territorio comunale con violente raffiche di vento occidentali da burrasca a burrasca forte, con punte fino a tempesta, il sindaco Federico Basile ha disposto, con ordinanza n. 35 del 15 febbraio 2026, l a chiusura dell'area pubblica "Villa Mazzini" a tutela della pubblica incolumità. Gli eventi meteorologici hanno determinato criticità diffuse sull'intero territorio cittadino, con caduta di alberi, danneggiamenti a infrastrutture e situazioni di potenziale pericolo che hanno reso necessari interventi urgenti di messa in sicurezza.