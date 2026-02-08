Eseguono lavori non autorizzati su un albero monumentale

I carabinieri forestali di Brisighella hanno multato un uomo con 5mila euro per aver eseguito lavori non autorizzati su un albero monumentale a Faenza. L’intervento, senza permessi, ha portato alla sanzione e alla denuncia per violazione delle norme sulla tutela degli alberi storici.

I carabinieri forestali del Nucleo di Brisighella hanno notificato una sanzione amministrativa da 5mila euro per una violazione in materia di tutela degli alberi monumentali, accertata nel territorio del Comune di Faenza. Il provvedimento riguarda un intervento straordinario di lavorazione profonda del terreno, eseguito in assenza della necessaria autorizzazione all'interno della cosiddetta zona di protezione dell'albero. L'esemplare interessato, un platano, risulta infatti dichiarato e sottoposto a vincolo quale albero monumentale d'Italia. L'accertamento è avvenuto nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio effettuato dai militari a Faenza, durante il quale è stata riscontrata la presenza di ruspe impegnate in scavi profondi nel terreno adiacente all'albero tutelato.

