Il giallo della piccola Kata lo sfogo della mamma | Non faccia la fine di Elisa Claps

La mamma di Kata si sfoga davanti alle telecamere, chiedendo risposte subito. “Non voglio aspettare che mia figlia venga trovata per caso, come è successo a Elisa Claps”, dice con voce rotta. La scomparsa della bambina di Firenze resta avvolta nel mistero e le ricerche continuano senza sosta. La famiglia si sente abbandonata, e ora chiede azioni immediate per ritrovarla.

Firenze, 30 gennaio 2026 – «Io non voglio aspettare che mia figlia venga ritrovata per caso, come è stato per Elisa Claps ». Katherine Alvarez non vede sua figlia Kataleya Mia Alvarez Chicllo - per tutti affettuosamente Kata - da più di due anni, da quel 10 giugno 2023, giorno in cui la bambina peruviana di cinque anni scompare dall’ ex hotel Astor di via Maragliano, occupato abusivamente, che per lei era semplicemente ’casa’. La mamma di Kata Ad oggi, però, quella scomparsa è ancora un mistero, su cui aleggia la tragica ipotesi della morte. Non si sa chi l’abbia fatta sparire e come eventualmente abbia portato via una bambina di cinque anni, riuscendo anche a sfuggire alle telecamere della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

