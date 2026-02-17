Dall' embargo a Cuba agli studenti bloccati a Gaza | Mani Rosse Antirazziste torna in piazza per il 47esimo sit-in

Mani Rosse Antirazziste di Forlì organizza il suo 47esimo sit-in per protestare contro le restrizioni sugli studenti bloccati a Gaza e l’embargo su Cuba. La manifestazione si terrà giovedì alle 18.15 davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena, in Piazza Ordelaffi, dove i partecipanti esporranno bandiere e striscioni per chiedere la fine delle misure che colpiscono le popolazioni.

"Le promotrici e i promotori invitano le cittadini e i cittadini a partecipare, anche portando un proprio cartello, per condividere un frammento di impegno personale" Giovedì, alle 18.15, Mani Rosse Antirazziste Forlì sarà di fronte alla Prefettura di Forlì-Cesena, in Piazza Ordelaffi. Dal maggio 2025 il presidio settimanale richiama l'attenzione su violazioni dei diritti umani nel mondo. "Questa settimana al centro dell'iniziativa vi saranno: la denuncia dell'embargo contro Cuba, in vigore da oltre 60 anni e recentemente rafforzato dall'amministrazione Trump, che colpisce duramente la popolazione civile - scrive l'associazione -.

