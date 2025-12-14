Sgomberi piazze di spaccio e notti nei campi rom Tra i vigili di Roma c' è chi ha paura

Dopo il Giubileo, i vigili di Roma affrontano nuove sfide legate a sgomberi, piazze di spaccio e notti nei campi rom. Tra loro, alcuni confessano di provare timori mentre svolgono il loro servizio tra traffico, controlli e contrasto all’illegalità, evidenziando la complessità e la pressione di un ruolo sempre più impegnativo nella capitale.

Hanno superato con successo la prova del Giubileo. Dalla direzione del traffico intorno ai cantieri e nelle strade sovraffollate della città, al presidio del territorio e contrasto ad abusivismo ed illegalità. Hanno sempre garantito una presenza discreta ma fondamentale ai grandi eventi. E adesso.

Gli uomini ombra della polizia catturano i narcos nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca a Roma

