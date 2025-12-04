Droga | caccia agli spacciatori Poliziotti in borghese in centro Market a casa due ragazzi nei guai

Blitz delle Volanti della questura. Nel mirino degli agenti le aree calde della città, tra Campo di Marte, Saione e la zona del Luna Park. Attenzione puntata anche su corso Italia, dove nelle ultime settimane non sono mancati episodi legati allo spaccio. Le pattuglie sono entrate in scena con una decina di uomini, muovendosi senza clamore. Gli agenti hanno scelto di intervenire a piedi, così da non destare sospetti e cercare di sorprendere gli spacciatori nel pieno dell'attività, "con le mani sulla marmellata", anzi sulla droga. Obiettivo dichiarato della questura: stroncare il giro di spaccio in città, riportando sicurezza nelle zone dove residenti e commercianti continuano a segnalare movimenti sospetti.

