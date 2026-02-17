Dalle corsie dell’Asp alle Olimpiadi | due medici agrigentini nello staff di Milano-Cortina

Due medici di Agrigento, impiegati all'ospedale San Giovanni di Dio, sono stati scelti per partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, grazie alla loro esperienza e competenza. La loro presenza si lega alla richiesta di specialisti in medicina sportiva e pronto soccorso, che collaborano con lo staff organizzativo dell’evento. Uno di loro, già noto per aver curato atleti durante competizioni nazionali, si occuperà di monitorare la salute degli atleti durante le gare.

Alice Mirasola e Paolo Sgarito selezionati per l'assistenza sanitaria ai Giochi invernali per dare supporto agli atleti nelle sedi di gara L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina attraverso la professionalità di due dirigenti medici in servizio all'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta di Alice Mirasola e Paolo Sgarito, entrambi in forza all'Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione diretta da Gerlando Fiorica, selezionati per far parte dello staff sanitario impegnato nell'assistenza durante l'evento olimpico. La dottoressa Mirasola è attualmente operativa a Livigno presso il punto di primo intervento inserito nell'Unità mobile di rianimazione.